2ヶ月後の復帰戦に向けて新たなタトゥーで気合い入れるRIZINファイターで9月の『超RIZIN.5 浪速の大復活祭り』（京セラドーム大阪）に出場予定の平本蓮が、自身のインスタグラムで新たなタトゥーを公開。左のふくらはぎ内側に、敬愛するアメリカ人ラッパーのトラヴィス・スコットを刻んだ。【画像】平本蓮が公開したトラヴィス・スコットのタトゥーかねてからトラヴィス愛を公言し、アメリカやイタリアのライブを現地で楽しみ