徳島県で7月19日に実施される航空自衛隊「ブルーインパルス」の飛行予定経路が決定し、このほど公表された。【画像】ブルーインパルスは徳島の上空をどう飛ぶ？ 詳細ルート南は「蒲生田岬」から、北は「大鳴門橋・上空」まで、徳島県の南北にわたる広範囲なエリアを約20分間にわたり飛行する予定。飛行予定経路の周辺地域では上空を見上げるとブルーインパルスの飛行を楽しめる。徳島県はあわせて「分散観覧および公共交通機