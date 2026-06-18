【ジャカルタ＝井戸田崇志】「ユニクロ」を展開するファーストリテイリング傘下の一般財団法人「ファーストリテイリング財団」が１７日、インドネシアの首都ジャカルタで、日本の大学に留学する現地の高校生を対象とした奨学金授与の記念式典を開いた。インドネシアでの奨学金支給は初めてで、今秋に９人の奨学生が京大、東北大など７大学に入学する。財団が奨学金制度を導入するのはベトナムに続いて２か国目。奨学金は年４