◇ア・リーグマリナーズ3−5オリオールズ（2026年6月17日シアトル）マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手（25）が17日（日本時間18日）、本拠でのオリオールズ戦に「3番・中堅」で先発出場も7回の守備から途中交代した。チームも敗れた。ロドリゲスは4回の第2打席で二塁打を放ち、カンゾーンの適時打で生還。ただ、6回の第3打席で空振り三振に倒れると、ベンチでトレーナーらと話し込み、そのまま途中交代となった。チ