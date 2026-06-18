自民党の税制調査会が幹部による会合で、食料品の消費税減税を来年4月から1%に引き下げる超党派の国民会議で示された議長の案を協議しました。国民会議の実務者会議で議長を務める小野寺税調会長が示した案は、来年4月から食料品の消費税を1%に引き下げ、給付と組み合わせて「消費税を実質ゼロ化」するというものです。きょう（18日に）開かれた「インナー」と呼ばれる幹部会合では、出席者から「議長案を示したことは一歩前進だ」