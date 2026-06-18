18日放送のABCラジオ「ますだおかだ増田のラジオハンター」でパーソナリティー増田英彦（56）が、亡くなったガッツ石松さんの思い出話を語った。先週の放送終了後、ガッツさんの訃報に接したという増田。「ガッツさんには昔、だいぶお世話になりました」と当時を振り返った。「あれは2001年、上方お笑い大賞の話題賞をいただいた時、サプライズゲストにガッツさんが来てくれたんです。司会の上沼（恵美子）さんが、ガッツさんに僕