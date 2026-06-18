18日朝、秋田市下浜の国道7号でクマが目撃されました。近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、18日午前8時15分ごろ、秋田市下浜長浜字観音道脇の、国道7号脇の法面にクマ1頭がいるのを、70代の男性が自宅の中から目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。近くの民家までは約90メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。