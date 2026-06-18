中国の韓正国家副主席は北京で6月17日、米国の元運輸長官であるイレーン・チャオ氏と会談しました。 韓副主席は会談で、「習近平国家主席とトランプ大統領は今年5月、中米の建設的な戦略的安定関係という新たな位置付けを共同で確定し、次の段階の中米関係に向けた重要な戦略的指針を示した。両国首脳の共通認識を具体化するためには、双方の各界が共同で行動を起こし、経済・貿易分野などでの協力をさらに強化し、人的・文化的交