小さいのに頼れる！ 見た目以上の悪路走破性トヨタから2026年5月14日に発表された新型「ランドクルーザーFJ」。多くのファンが待ち望んだこの“新型FJ”のオフロード性能をいち早く体験できるイベントが、2026年6月14日に富士スピードウェイ（静岡県小山町）で開催された「ランドクルーザーフェス ジャパン 2026（ランクルフェスJAPAN）」で実現しました。ランドクルーザー（ランクル）シリーズで最もコンパクトなボディ（全長