SKY-HIが、12月11日、12日、13日に東京 豊洲PITにて3日間公演を開催。あわせて、本日6月18日に行われる『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』日本武道館2日目公演の模様を全編生配信することも発表された。 （関連：YUKI、くるり、SKY-HI、Hi-STANDARD、ILLIT、Saucy Dog……注目新譜6作をレビュー） 今回の発表は、6月17日に行われた日本武道館公演の初日にて告知されたもの。同公演は全国6都市7公演を