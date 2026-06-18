サイバーセキュリティクラウドは、業務で生成AIを利用している会社員360名を対象とした「生成AI利用実態調査2026-生成AI利用依存傾向-」の結果を発表した。利用者の65.3％が「生成AIが使えなくなると業務に影響がある」と回答し、生成AIが業務インフラとして定着しつつある実態が明らかになった。 【画像あり】生成AIへの影響は若者中心に大きい？アンケート結果まとめ 生成AIが利用できなくなった場合の影響