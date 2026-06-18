7回から大谷に代わってエンリケスが登板【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦で先発登板し、6回を投げて7安打4奪三振2四死球4失点の力投で7勝目を手にした。右手中指から出血する中で91球の力投。大谷の降板後、ドジャースでは“珍しい光景”が生まれた。大谷は初回を3者凡退に抑えるなど、走者を背負いながらも4回まで無失点と好投。