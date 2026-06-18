当日限定で池田来翔の高校時代の応援歌を使用ロッテは、19日から21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）で、ホームタウン・千葉の魅力が詰まった「ALL FOR CHIBA」を開催する。19日には、毎年大きな注目を集める習志野高吹奏楽部が来場し、試合前のグラウンドで演奏を行うほか、試合中はホーム外野応援指定席内の特別パフォーマンスエリアで応援に特別参加する。同校は福浦和也2軍監督や池田来翔内野手の母校であり、吹奏楽部は