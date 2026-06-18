現地６月17日、北中米ワールドカップのグループL第１節で、予選を無敗で勝ち上がったパナマ代表がガーナ代表とトロント・スタジアムで対戦した。序盤から勢いをもって攻撃を仕掛けたパナマは、いくつか好機を作るも仕留め切れず。スコアレスで前半を終える。後半は一転して劣勢の展開が続いたなか、粘り強い守備でゴールを許さない。しかし90＋５分に痛恨の失点。０−１の敗戦を喫した。2018年のロシア大会以来２度目のW杯出