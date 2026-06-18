北中米大会でＷ杯初出場のウズベキスタン。現地６月17日に行なわれたグループＫ第１節でコロンビアと対戦。１−３で敗れた。Ｗ杯の舞台で同国史上初の勝点は得られなかったが、初ゴールは決めた。０−１で迎えた60分、エルドル・ショムロドフのシュートのこぼれ球を、アボスベク・ファイズラエフが押し込んだ。試合後のフラッシュインタビューに、“歴史的な１点”をあげた22歳FWが対応。「結果はもちろん悔しい。なぜなら勝