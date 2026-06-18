1888人に調査 成長に伴い「身近なお店屋さん」から「クリエイター」へ憧れがシフト小学館「JS研究所」は、小学校低学年女児向け雑誌『ぷっちぐみ』と少女漫画誌『ちゃお』の読者を対象にした「好きなキャラクター」「なりたい職業」「憧れの人」に関するアンケート調査の結果を発表した。【画像】「好きなキャラクター」「なりたい職業」「憧れの人」今の女子小学生のトレンド調査結果今回の調査は、『ぷっちぐみ』2026年4・5