元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの中井美穂（61）が18日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。夫で元東京ヤクルトスワローズ監督の古田敦也の“お宝”を持ちこみ、鑑定額に驚いた。【写真】楽天GM、元ヤクルト監督の2人が若い…高津臣吾が披露した懐かしの「胴上げ」写真＆“新年会”3ショットこの日はゲストとして、中井と八木亜希子という元フジアナコンビが登場。番組中盤、「芸能人のお