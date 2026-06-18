漫画家の岡本慶子さんが、5月に脳出血のため亡くなったことを18日、岡本さんの公式Xを通じて親族が発表しました。岡本さんの公式Xでは、親族一同として文書を掲載し、「漫画家 岡本慶子は、2026年5月6日、脳出血のため永眠いたしました。急な別れとなり、ご報告が遅れましたことをお詫び申し上げます」と報告しました。続けて「これまでずっと、『ヒットを出したい』『描き続けたい』『表現し続けたい』」と、自分が生み出す作品が