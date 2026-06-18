韓国のネットフリックスシリーズ「鉄槌教師」の爆発的人気を受け、主演俳優のキム・ムヨルが「うれしくて、ありがたい」と所感を伝えたと１８日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。「鉄槌教師」は一線を越えた学生、教師、保護者により崩壊した大韓民国の教育現場を守るために創設された教権保護局の痛快な“鉄槌教育”を描いた作品で、今月５日に公開されるとわずか１日で「今日の韓国ＴＯＰ１０」１位、「グローバル