今季から楽天に加入した前田健太投手（３８）が１８日、自身のインスタグラムのストーリーを通じてファンにメッセージを送った。前日１７日の阪神戦で敵地・甲子園球場の先発マウンドに立った前田健は、２回に大山に先制２ランを浴びたものの、その後は無失点で抑えて５回までを投げ切って降板。チームは３―１０で大敗し、日本球界復帰後の初勝利はまたしてもお預けとなった。それでも４万２５６７人の大観衆が詰めかけた?聖