6月9日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームの西武―広島1回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。先週1週間の戦いぶりを振り返ってもらった。 ――甲子園とナゴヤ（バンテリンドームナゴヤ）のビジターゲームは、火曜日（6月2日、阪神―西武）が雨で流れ5連戦に変わって、4勝1敗と貯金を3つも増やしまし