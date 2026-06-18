巨人は１８日、社会貢献活動「Ｇｈａｎｄｓ」プロジェクトの一環として球団と読売巨人軍選手会（吉川尚輝会長）は、社会福祉施設の利用者、障がいを持つ人、被災者らを東京ドームの巨人戦に招待する「ドリームボックス」を、７月１９日、８月２日、８月２３日（いずれも日曜日）の計３試合で実施すると発表した。今季は計８試合で実施を予定されており、今回が最後の募集となる。詳細は球団公式ホームページへ。◆対象試合◆・