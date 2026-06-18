【THE SHOOTER - Gaming Monitor 24"】 6月26日 発売予定 価格： スタンドレスモデル 55,980円 スタンド付属モデル 58,980円 MSYは、同社のブランド「GRAPHT」の「GRAPHT STANDARD」より、FPSプレーヤー向けの機能に特化したシリーズ「THE SHOOTER」を始動し、第1弾として、24.5インチQD-Mini LEDモニター「THE SHOOTER - Gaming Monitor 24