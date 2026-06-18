お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が１８日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。サッカー北中米Ｗ杯の日本対チュニジア戦がキックオフとなる同日同時刻にイベントで漫才を行うことを明かした。日本代表は日本時間２１日、１３時キックオフでグループリーグ第２戦のチュニジアに挑む。勝てば決勝トーナメント進出が濃厚となるが、久保建英がケガのため出場が絶望的。様々な点で注目されている。真栄田はチュニジア戦に向けた