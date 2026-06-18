柔道女子７８キロ超級で２０２１年東京五輪金メダルの素根輝（パーク２４）が１８日、グランプリ青島大会（２６日〜２８日、中国・青島）に向けたオンライン取材に出席し「一戦、一戦集中して戦って、必ず優勝して、世界選手権につなげられる大会にできればと思います」と意気込みを語った。２４年パリ五輪では準々決勝で敗れ、連覇を逃し、敗者復活戦は左膝のけがで棄権。その後、手術し、今年４月の全日本選抜体重別選手権で