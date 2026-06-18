米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（テキサス州シュガーランド）が１７日（日本時間１８日）に放送され、オカダ・カズチカ（３８）とＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３１）の因縁対決が激化の一途をたどっている。５月２４日のＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｉｎｇ」でオカダは、保持していたＡＥＷインターナショナル王座の防衛戦で、竹下の挑戦を受けた。同じ「ドン・キャリス・ファ