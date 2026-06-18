神戸を拠点とするプロスポーツ3クラブがタッグを組む合同イベント「KOBE SPORTS CROSSOVER 〜神戸を熱くする3つの力〜」が6月24日から30日まで、神戸阪急（神戸市中央区）で開かれる。それぞれ優勝を果たした、サッカー・J1のヴィッセル神戸（※J1百年構想リーグ優勝）、ラグビー・リーグワンのコベルコ神戸スティーラーズ、バスケットボール・Bリーグ2部（B2）の神戸ストークス（※新シーズンからBリーグプレミア）が、競技の垣