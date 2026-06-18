降田天さん（萩野瑛さん・鮎川颯さん） 高松市の菊池寛記念館は、香川県在住の作家・降田天（ふるた・てん）さんを講師に招いて、8月9日に小説創作教室を開催します。受講料は無料で、7月1日から申し込みを受け付けます。 降田天さんは、萩野瑛さんと鮎川颯さんの作家ユニットで、萩野さんは茨城県、鮎川さんは香川県出身です。鮎川さんが執筆、萩野さんがプロットを担当し、日本推理作家協会賞（短編部門）を受賞した「偽