KO1KEYZ（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループKO1KEYZ（コイキーズ）が、10月7日に日韓同時デビューすることが決定した。6月18日12時00分より、各ECサイトおよびCDショップで一斉に日本デビューシングルの予約受付を開始。さらに、KO1KEYZとして初めてのアーティスト写真を公開した。【写真】KO1KEYZメンバーソロカット（クローズアップ）記念すべき日本デビューシングルには、タイトル曲を含む新