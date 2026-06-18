松本市では18日からハウスブドウの出荷が始まりました。ブドウの産地として知られる松本市里山辺地区で、18日から出荷が始まったハウス栽培の「デラウェア」。JA松本ハイランドの集荷所には、2軒の生産者からおよそ177キロが持ち込まれました。ブドウの糖度を検査員が測ると23.4度と出荷基準の18度を大幅に上回りました。ハウス内の温度管理を徹底し、糖度も高く粒ぞろいのブドウになったということです。JA松本ハイランド山口堅太