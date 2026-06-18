6月12日、上田市の市営プールにある浴室で、基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されたことが17日分かりました。基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されたのは、上田市上塩尻にある市営プール「アクアプラザ上田」です。市によりますと、6月12日に行った水質検査で、施設内の男性用の浴室から基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されたことが、17日の営業開始前に分かりました。レジオネラ属菌とは、河川や湖などに生