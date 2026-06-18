大分県内の私立高校の元教師の20代の女性が「児童・生徒への性暴力」を理由に教員免許取り上げの処分を受けていたことがTOSの取材でわかりました。 高校を依願退職した後に在職中の性暴力の事案が判明し、処分されたということです。 テレビ大分 県や県教委などによりますと、「児童・生徒への性暴力」を理由として、2025年5月に教員免許取り上げの行政処分を受けたのは県内の私立高校の常勤講師だった20代の