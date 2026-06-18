テレビ大分 およそ2年ぶりに警報が出ている手足口病についてです。最新の感染状況が発表され1医療機関あたりの患者数は過去10年間で2番目の多さとなっています。 手足口病は口の中や手足などに水疱性の発疹が出る主に5歳以下の子供が感染する病気です。大分県によりますと6月14日までの1週間に県内で報告された患者数は1医療機関あたり15.89人で前の週と比べておよそ1.7倍増えました。3週連続で警報レベルとなっています。