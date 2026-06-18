日本野球機構(NPB)は18日、プロ野球セ・パ交流戦の最優秀選手賞、および優秀選手賞を発表しました。交流戦優勝球団は、14勝3敗1分の西武。交流戦前最後の試合となった5月24日のオリックス戦に勝利し、パ・リーグ首位に浮上すると、勢いそのままに交流戦でも好調をキープしました。交流戦で黒星を喫したのは、DeNA戦、中日戦、巨人戦のいずれも1試合のみ。全カードで勝ち越しを決め、交流戦初優勝をつかみました。最優秀選手に選ば