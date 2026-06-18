◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週 日本3-2セルビア(6月17日〜21日、フィリピン)バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は17日、予選ラウンド第2週の初戦が行われ、日本がセルビアに、3-2(20-25、26-24、18-25、32-30、15-7)のフルゲームの死闘の末に勝利しました。第1セットにミドルブロッカーの荒木彩花選手が負傷交代するアクシデントがあるなか、代わりに入った34歳ベテランの島村春世選手が11得点の活