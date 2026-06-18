17日、都内で行われた「AI Charmy」新製品発表会に、俳優の松平健（72）が登場した。【映像】AIマツケンの“しゃべる癖”に驚く松平健この日、「マツケンサンバII」でおなじみの金の衣装で現れた松平。イベントでは、同じ色の衣装を着た、松平自身の声でしゃべるAIの“マツケンぬいぐるみ”と対面した。AIぬいぐるみ「こんにちは、松平健です。こうして、みなさまの前でまたお会いできて、本当にうれしいですよ。きょうはどう