【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１７日、各地で行われ、ドジャースの大谷はレイズ戦に先発し、６回７安打４失点ながら打線の援護を受けて７勝目（２敗）を挙げた。スコアは５―４でチームは３連勝。大谷は指名打者（ＤＨ）を兼務せず、ＤＨを解除した六回に代打で出て遊ゴロに倒れた。今月１０日に先発した後、左膝に炎症が起きたドジャースの大谷は「おそらく前回登板が投げ方的にそこまで良くなかったので（原因の可