【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（IOC）が、五輪開催地が提案できる追加競技の数に上限を設ける方向で調整していることが18日、分かった。夏季は四つまでに制限する方針。2032年ブリスベン大会からの適用を目指す。