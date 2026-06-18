元フジテレビの中井美穂が１８日、フジテレビ「ぽかぽか」に先輩の八木亜希子ともに出演。局アナ時代の赤面失敗をＶＴＲで掘り返され、当時を振り返った。中井は局アナ時代は、女性スポーツキャスターの走りとして、プロ野球の現場などに出向き、積極的にインタビューを行っていたが、そこで日本ハムの元監督で「親分」として親しまれていた大沢啓二氏に対し「野球、お好きなんですね」と言ってしまった大失敗が紹介された。