占師細木数子さんの娘で後継者の細木かおりさんが、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（水曜午後9時）に出演。回答期限が早すぎる取材依頼にいらだった。この日は「初夏の愚痴祭りSP」と題して放送された。かおりさんは最近イラついたことについて「（取材依頼の）回答期限が早すぎる人がいるんですよ」と切り出し、「この間だとゴールデンウィークの3日の日に来て、『6日の日までに出せ』って言うんですよ。