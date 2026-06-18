落語家蜃気楼龍玉（しんきろう・りゅうぎょく）さん（本名加藤暢彦＝かとう・のぶひこ）が、11日午前8時、心不全のため亡くなったことが18日、分かった。53歳。落語協会が発表した。葬儀は近親者ですでに執り行われた。同協会によると、最後の寄席の出演は今年5月30日の黒門亭だった。公式サイトによると、今月21日からの上野・鈴本演芸場に出演予定で、22日には都内で独演会も予定されていた。97年に五街道雲助に入門、前座名は、