【第29話】 6月18日 公開 第29話「優子」を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月18日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第29話「優子」をヤンマガWebに無料公開した。 第29話では、米沢が自宅へきた保知矢さんに、亀の優子を紹介する。優子にツンツンしながらも楽し気に話す米沢に保知矢さんは……。 「保知矢さんはあまりある」のページ