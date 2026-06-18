6月18日、ブラジルのフラメンゴは、2025－26シーズン限りでサンロッカーズ渋谷を退団するディディ・ロウザダの獲得を発表した。契約期間は2026－27シーズンから2027－28シーズンまでの2年間となる。 ブラジル代表歴も持つ26歳のロウザダは、196センチ94キロのスモールフォワード。2019年のNBAドラフトでアトランタ・ホークスから2巡目全体35位指名を受け、オ