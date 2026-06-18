デジタルプラスが後場にストップ高の水準となる１６０３円に買われ、その後同水準でカイ気配に張り付いている。同社は１８日正午、北海道が実施する物価高対応緊急経済対策において、受託コンソーシアムの代表企業であるポケットサイン（東京都新宿区）が提供する「北海道アプリ」とデジプラの「デジタルギフト」が連携すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。 同事業は補正予算１６８億円の給付事業で、約