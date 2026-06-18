「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１８日午後１時現在でタイミーが「買い予想数上昇」１位となっている。 タイミーはここ上値指向が鮮明で、きょうで５連騰となり連日の年初来高値更新と気を吐いている。スキマ時間を活用した単発アルバイトの仲介（マッチングサービス）を展開するが業績は売上高・利益ともに高成長路線に乗っている。直近ではモルガン・スタンレーＭＵ