『ANORA アノーラ』のショーン・ベイカーが共同脚本・編集・製作を務めた映画『Left-Handed Girl（英題）』が、『左利きの少女』の邦題で8月14日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開されることが決定した。 参考：ショーン・ベイカー監督に聞く『ANORA アノーラ』が示したインディペンデント映画の可能性 第98回アカデミー賞国際長編映画賞の台湾代表に選