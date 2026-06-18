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【北中米W杯グループリーグ第1節】(メキシコシティ)ウズベキスタン 1-3(前半0-1)コロンビア<得点者>[ウ]アボスベク ファイズラエフ(60分)[コ]ダニエル・ムニョス(40分)、ルイス・ディアス(65分)、ハミントン カンパス(90分+9)<警告>[ウ]アブドゥコディル・フサノフ(34分)[コ]ホアン・モヒカ(7分)観衆:80,824人└L・ディアスが1G1Aと躍動!! ハメスも先発コロンビアが白星発進!! 初出場ウズベキスタンは歴史的ゴール記録