[6.17 W杯K組第1節 ウズベキスタン 1-3 コロンビア]北中米W杯は現地時間17日、K組第1節のウズベキスタン代表対コロンビア代表を行い、コロンビアが3-1の勝利を収めた。23日に行われる第2節でウズベキスタンはポルトガル、コロンビアはコンゴ民主共和国と対戦する。初出場となるウズベキスタンと2大会ぶり7回目の出場となるコロンビアによる一戦。元イタリア代表DFファビオ・カンナバーロ監督が率いるウズベキスタンは無理に前