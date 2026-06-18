開催：2026.6.18 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 3 - 5 [オリオールズ] MLBの試合が18日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとオリオールズが対戦した。 マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。 3回表、2番 ガナー・ヘンダーソン 3球目を