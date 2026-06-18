株式会社WorldLink & Companyは、PolarProのカメラバッグ「RoadRunner コレクション」の新色「Desert」を6月17日（水）に発売した。 RoadRunnerは、素早い撮影フローに対応するために超軽量、コンパクト、使いやすさに重点を置いたデザインのカメラバッグシリーズ。主要素材に600dリップストップナイロンを採用するほか、厚手のXPEフォームを使用したパッド入り外装やマイクロファイバーの内装を